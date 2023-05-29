В Почепском районе водитель легковушки, перестраиваясь на полосу разгона, врезался в другую легковушку. ДТП произошло 28 мая около семи часов вечера на 67 километре дороги Брянск-Ноовзыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Ауди А6» ехал со стороны Почепа в направлении Брянска. Перестраиваясь на полосу разгона, чтобы уступить дорогу позади двигавшимся машинам, он не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Лада Веста». За его рулем ехал 36-летний водитель. Он двигался по полосе разгона и осуществлял опережение транспортных средств с правой стороны. После столкновения легковушка угодила в левый кювет по ходу движения.

- В ДТП водитель «Лады Веста» получил перелом поясничного позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. - Мужчину госпитализировали.