Представитель Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в совещании о реализации государственного мониторинга зерна нового урожая 2023 года

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

26 мая текущего года на базе Департамента сельского хозяйства Брянской области состоялось выездное совещание, в ходе которого обсудили вопросы выполнения поручения первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н. об организации работы по предоставлению достоверной информации в ФГИС «Зерно» в 2023 году.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», руководство департамента сельского хозяйства Брянской области, представители Центра агроаналитики и Центра компетенции АПК, а также сельхозтоваропроизводители Брянска и области. Заместитель начальника отдела надзора в сфере безопасности зерна, семеноводства и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Любовь Прохина обратила внимание сельхозтоваропроизводителей на ряд самых распространённых ошибок, допускаемых при оформлении СДИЗ, а также проинформировала о возможной административной ответственности за выявленные нарушения. О правилах приемки, методах отбора проб зерна и лабораторных испытаниях в своем докладе подробно рассказала заместитель заведующего отделом по работе с заказчиком и обращению с объектами исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Екатерина Витенко. Кроме того, она проинформировала представителей предприятий об оказываемых учреждением консультационных услугах по вопросам подтверждения соответствия зерна и продуктов его переработки. В заключении организаторы и участники совещания подвели итоги работы предприятий Брянской области в системе ФГИС «Зерно» в 2022 году и обсудили механизм проведения государственного мониторинга зерна на 2023 год.

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