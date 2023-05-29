Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы на прошлой неделе больше 290 раз выезжали по сигналу «тревога». С 22 по 29 мая задержали 17 человек за дминистративные правонарушения и четыре человека – по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

По сигналу тревожных кнопок росгвардейцы выезжали на охраняемые объекты. Три выезда совершили по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.