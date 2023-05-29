В Брянске 69-летний водитель легковушки врезался в бордюр и умер. ДТП произошло 28 мая около пяти часов вечера на проспекте Героев. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по проспекту Героев со стороны проспекта Московского в направлении улицы Речной. Проезжая перекресток с круговым движением, он врезался в бордюрный камень.

- Предварительной проверкой установлено, что водитель имел проблемы с сердцем – вероятно, что ему стало плохо за рулем, - говорят в Госавтоинспекции. - Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Для установления состояния опьянения у погибшего взяли кровь на анализ. Водитель был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводят проверку.