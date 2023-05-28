Брянца на пять лет отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя Новозыбковкого района на пять лет отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими. 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили , что 14 января этого года пьяный парень на автомобиле «Киа Каренс» ехал со скоростью 102 километра в час. При этом в салоне он перевозил двое пассажиров – местных жителей в возрасте 50 лет. Он ехал по дороге Новозыбков-Халеевичи-Старая Рудня в направлении Новозыбкова. На заснеженной мокрой дороге автомобиль занесло, из-за чего он выскочил за пределы дороги в врезался в деревья. В ДТП оба пассажиры скончались от полученных травм.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

- Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортными средствами на три года.

Приговор не вступил в законную силу.