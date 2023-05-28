В Севском районе семилетний мальчик на велосипеде угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 27 мая в шестом часу вечера в поселке Косицы на улице Мира. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по улице Мира и сбил семилетнего мальчика на велосипеде «Нова Трек». Ребенок выехал со двора и не уступил дорогу автомобилю.

-В ДТП семилетний мальчик сломал правую ногу – говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.