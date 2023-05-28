В Брянске 18-летнего москвича осудят за мошенничество в интернете

В Брянске 18-летнего жителя Московской области осудят за мошенничество в интернете. Парень стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Согласно материалам дела, 18-летний парень опубликовал на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже принтера. Объявление заинтересовало жителя Брянска. Он связался с продавцом и перевел ему четыре тысячи рублей. Парень сообщил покупателю, что технику перешлет транспортной компанией. Однако после этого исчез и принтер не доставил покупателю, забрав при этом четыре тысячи рублей.

- Парню предъявили обвинение по статье «Мошенничество», - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело на рассмотрение направили в мировой суд Бежицкого района Брянска. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.