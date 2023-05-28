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НовостиПроисшествия28 мая 2023 9:41

В Брянске пьяная 30-летняя женщина угодила под колеса иномарки

Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора
Надежда ПЕТРУНИНА

В Фокинском районе Брянска пьяная 30-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 28 мая в первом часу ночи на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Нисан Примера» ехал по проспекту Московскому со стороны улицы Транспортной в направлении улицы Дзержинского в крайнем правом ряду. Он сбил 30-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.

- В ДТП женщина получила перелом костей таза, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.

Женщина была одета в темную кофту и светлые джинсы, световозвращающих элементов на одежде не было. Результаты освидетельствования показали, что он пыла пьяной - 1, 786 миллиграмм на литр.