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НовостиОбщество28 мая 2023 9:26

В Брянской области ищут 82-летнюю Татьяну Даниленко

Женщина пропала 27 мая в областном центре
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 82-летнюю Татьяну Даниленко. Женщина пропала 27 мая в областном центре. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза серо-голубые. Была одета в голубой сарафан, черные кеды.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Даниленко, просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.