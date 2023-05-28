Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 82-летнюю Татьяну Даниленко. Женщина пропала 27 мая в областном центре. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза серо-голубые. Была одета в голубой сарафан, черные кеды.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Даниленко, просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.