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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:19

В Брянском районе водитель иномарки при обгоне врезался в другую иномарку

Автомобилист нарушил требования дорожной разметки
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянском районе водитель иномарки при обгоне врезался в другую иномарку. ДТП произошло 26 мая около половины двенадцатого дня на четвертом километре дороги Р-120 Орел-Брянск - Смоленск – граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал сторону Смоленска. При обгоне он нарушил требования дорожной разметки и врезался в автомобиль «Киа». За его рулем ехал 42-летний мужчина, который поворачивал налево.

- В ДТП водитель «Киа» получил перелом левой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.