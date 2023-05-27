В Брянском районе водитель иномарки при обгоне врезался в другую иномарку. ДТП произошло 26 мая около половины двенадцатого дня на четвертом километре дороги Р-120 Орел-Брянск - Смоленск – граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал сторону Смоленска. При обгоне он нарушил требования дорожной разметки и врезался в автомобиль «Киа». За его рулем ехал 42-летний мужчина, который поворачивал налево.

- В ДТП водитель «Киа» получил перелом левой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.