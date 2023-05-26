Под Брянском водитель мопеда врезался в легковушку

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель мопеда врезался в легковушку. ДТП произошло 25 мая около трех часов дня на 130 километре дороги Орел- Брянск- Смоленск- граница с республикой Беларусь .Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель на мопеде «Дельта» ехал со стороны Брянска в направлении Смоленска. Мужчина не учел дистанцию и врезался в впереди ехавший ВАЗ 211540. Автомобилем управлял 55-летний водитель. Он двигался попутно.

- В ДТП водитель мопеда сломал палец на левой руке, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.