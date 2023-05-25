Чем опасно загрязнение почвы тяжелыми металлами рассказали в Брянской испытательной лаборатории

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Использование человеком химических веществ в хозяйственной деятельности и вовлечение их в цикл антропогенных превращений в окружающей среде постоянно растет. При воздействии техногенных факторов состав почвы подвергается изменениям. Процесс, при котором в почве появляются нехарактерные микроэлементы, характеризующиеся токсичным воздействием, и влияющим на свойства грунта, называется загрязнением почвы тяжелыми металлами.

Особую опасность представляет загрязнение почвы такими химическими элементами как ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь. Эти металлы попадают в почву в составе ядохимикатов, биоцидов, стимуляторов роста растений, структурообразователей, изготовляемых из различных отходов нетрадиционных удобрений. Загрязнение почв тяжелыми металлами имеет сразу две отрицательные стороны. Во-первых, поступая по пищевым цепям из почвы в растения, а оттуда в организм человека и животных, тяжелые металлы вызывают у них серьезные заболевания. Это ведет к росту заболеваемости населения и сокращению продолжительности жизни, а также к снижению количества и качества урожаев сельскохозяйственных растений и животноводческой продукции.

Во-вторых, накапливаясь в почве в больших количествах, тяжелые металлы способны изменять многие ее свойства. Как результат этого является частичная, а в ряде случаев и полная утрата почвенного плодородия. Одним из документов, регламентирующим показатели степени загрязнения почвы в рамках химического анализа является СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Основным нормируемым критерием гигиенической оценки загрязнения почв тяжелыми металлами является предельно допустимая концентрация (ПДКп) химических веществ в почве.

Специалисты химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят исследования массовой доли кислоторастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений методом атомно – абсорбционной спектрометрии. С начала 2023 года в лабораторию поступило 439 образцов почвы, проведено 1421 исследование. В 57 случаях было выявлено превышением тяжелых металлов таких как цинк, медь и марганец.

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