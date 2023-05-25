Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Стародубе 16-летний школьник на велосипеде угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 24 мая в седьмом часу вечера на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летняя автомобилистка за рулем «Опель Тигра». Ехала ос стороны улицы Малеча в Стародубе в направлении Климова. Она сбила 16-летнего школьника на велосипеде «Стелс Навигатор». Парень ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Но неожиданно свернул налево прямо перед самым автомобилем.

- В ДТП школьник сломал левую ногу и получил ушибленную рану левого голеностопного сустава, - говорят в Госавтоинспекции.