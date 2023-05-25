Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 6:36

В Брасовском районе реконструируют водопровод и строят водозабор

Работы ведут в селе Веребск
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брасовсокм районе, в селе Веребск, реконструируют водопроводную сеть и строят водозабор. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Бярснкой области.

Цена муниципального контракта составила больше 7.8 миллиона рублей.

В Брянской области федеральный проект «Чистая вода » реализуют с 2019 года. Его цель -обеспечить население качественной водой.

Напомним, в Брянской области за четыре года качественным водоснабжением обеспечили больше 120 тысяч жителей. Построили и реконструировали 77 объектов.