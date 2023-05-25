Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске молодые люди катались на иномарке, высовываясь из окон. Во вторник. 23 мая, в полицию сообщили об опасном поведении пассажиров «БМВ» в центре Советского района. Молодые люди наполовину высунулись из окон автомобиля. Их переполняли эмоции. Молодежь приветствовала жестами других участников движения. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Наряд дорожно-патрульной службы остановил нарушителей на улице Фокина. Медицинское освидетельствование показало, что 18-летний водитель иномарки был трезвым. На него составили протокол по статье «нарушение правил перевозки людей». Четверых его пассажиров-ровесников привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение ПДД лицом, участвующим в дорожном движении».

Полицейские побеседовали с молодыми людьми. Автоинспекторы напомнили, что по своему легкомыслию они рисковали не только своими жизнями, но и вполне могли спровоцировать ДТП.