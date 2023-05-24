Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске поймали шестерых участников банды вымогателей. Еще двоих разыскивают. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ вместе с сотрудниками регионального УМВД. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что задержанные в целях личной заинтересованности под вымышленным предлогом, применяя физическое насилие, получили от жителя Брянска 120 тысяч рублей из требуемых восьми миллионов рублей.

- На основании представленных УФСБ и УМВД результатов оперативно-разыскной деятельности на фигурантов завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. - Ведется следствие.