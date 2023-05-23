Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в микрорайоне на улице Флотской строят три новые дороги. Они находятся на улицах имени Татьяны Николаевой, братьев Ткачевых и Алексея Толстого. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области

Самая длинная из трех дорог - на улице имени братьев Ткачевых. Ее протяженность – два километра. Она будет опоясывать весь микрорайон по улице флотской. Протяженность улицы имени Алексея Толстого – 0,8 километра. Она начинается от улицы Флотской, пересекает улицу имени Татьяны Николаевой и завершается перекрестком с улицей имени братьев Ткачевых.

Одновременно в микрорайоне строят ливневую канализацию. Ее протяженность – девять километров. Делают и очистные сооружения, где стоки будут проходить полную многоступенчатую очистку перед сбросом в реку Десну.

Полностью систему новых дорог и ливневую канализацию с очистными сооружению построят к 2024 году.