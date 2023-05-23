В Брянской области «Мираторг» запустил производство крылышек «Барбекю»

Фото: пресс-служба АПХ «Мираторг».

АПХ «Мираторг», один из ведущих производителей основных видов мяса в России, произвел первые 4 тонны крылышек цыплят-бройлеров в маринаде «Барбекю» к сезону гриль. Производство новинки было запущено в конце апреля на заводе в Брянской области.

«Мираторг» входит в топ-10 российских производителей мяса птицы. Агрохолдинг реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства высококачественного отечественного мяса в рамках вертикально интегрированной бизнес-модели «от поля до прилавка». Спрос покупателей на мясо цыплят-бройлеров стабильно растет. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс в Брянской области поставляет десятки наименований продукции в потребительской упаковке: охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов. Предприятие соответствует высоким мировым стандартам по уровню автоматизации, экологической, промышленной, а также пищевой безопасности. Компания системно инвестирует в повышение эффективности производства, постоянно расширяет линейку продукции для розничного рынка, гибко реагируя на изменения спроса и предпочтений клиентов.

Крылышки в маринаде «Барбекю» – это правильное сочетание современных технологий и принципов домашней кулинарии. Это классика барбекю. Холдинг использует в рецептуре только отборное сырье собственного производства. В мясе птицы сохранены все полезные свойства: витамины, минералы, белки, необходимые организму для полезного, сбалансированного питания. Авторский маринад из классического набора натуральных пряностей придаёт готовому блюду сочность и аппетитный аромат. Крылья можно приготовить на гриле или мангале, запекать в духовке, жарить на сковороде. Новинка представлена в надежной вакуумной упаковке, которая надолго сохраняет свежесть и натуральные качества мяса .

«В каждом нашем продукте отлично сочетаются два важных компонента: традиционное качество «Мираторг», сбалансированный и натуральный состав. Мы не используем консерванты и химию, в составе нет ГМО. Всю информацию о продукте, его состав, пищевую и энергетическую ценность, дату изготовления, срок годности, вы всегда можете найти на упаковке. Новинка придется по вкусу любителям барбекю и тем, кто дорожит своим временем, ценит простоту приготовления и отличные вкусовые качества. Крылышки «Барбекю» уже доступны потребителю во всех фирменных супермаркетах сети», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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