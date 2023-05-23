В Брянске двое 14-летних школьников на электросамокате угодили под колеса иномарки

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске двое 14-летних школьников угодили под колеса иномарки. ДТП произошло 22 мая около восьми часов вечера в районе дома №75 по улице Вали Сафроновой. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

38-летний водитель иномарки «Мерседес Бенц» ехал по улице Дуки со стороны улицы Малыгина в сторону улицы Вали Сафроновой. Поворачивая налево на улицу Вали Сафроновой, он сбил 14-летнего школьника вместе с пассажиром на электросамокате «Лайт». Ребята переезжали через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

- В ДТП 14-летний водитель электорсамоката получил ушибы, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – Ребенка осмотрели медики и отпустили домой без назначения лечения. Второй также 14-летний подросток, пассажир электорсамоката, с места ДТП сбежал.

Во время проверки установили, что электорсамокат ребята взяли в краткосрочную аенду. Оплатил ее подросток, пассажир элеткорсамоката, с помощью мобильного телефона.

- И здесь возникает ряд вопросов к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему сдачу электросамокатов в аренду: каким образом в качестве арендатора выступило лицо, не достигшее 18-летнего возраста? – говорят в ОГИБДД. - Каким образом прокатные организации или индивидуальные предприниматели контролируют возраст потенциального арендатора?

По этому поводу с предпринимателя побеседуют сотрудники Госавтоинспекции Брянска. Также рассматривают вопрос о привлечении к ответственности законного представителя подростка, нарушившего Правила дорожного движения, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.