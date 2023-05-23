Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Севском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 22 мая около девяти часов утра на 478 километре федеральной дороги М3 «Украина» в Севском районе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны Брянска в сторону Севска. Он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся.

- Водитель получил гематому селезенки, перелом ребер и ушиб головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Он отказался от госпитализации. Мужчине назначили лечение и отпустили домой.