Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 72-летний велосипедист погиб под колесами грузовика. ДТП произошло 22 мая около двух часов дня на дороге Северо-западный обход Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Ивеко 400Е42» с полуприцепом сбил 72-летнего велосипедиста. Тот ехал попутно по обочине, но вдруг резко свернул налево и угодил под колеса грузовика.

- Велосипедист умер на месте ДТП до приезда скрой медицинской помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

Для установления состояния опьянения у погибшего взяли кровь на анализ. Со слов родственников, мужчина был на кладбище в поселке Нетьинка, где пил спиртное. После на велосипеде поехал домой. У велосипедиста не было средств защиты – шлем. Налокотники, наколенники.