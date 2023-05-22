Брянский чиновник заплатит штраф в 20 тысяч рублей за нецелевую трату средств. Прокуратура Севского района провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключили контракт на выполнение работ по благоустройству двора в Севске по улице К. Либкнехта, 32. Глава местной администрации подтвердил факт приема выполненных работ актами о приемке выполненных работ, которые он подписал.

Во время проверки выяснили, что за счет денег из бюджета Севского городского поселения заасфальтировали проезд площадью больше 70 квадратных метров в границах земельного участка, принадлежащего частному лицу.

- Главу администрации Севского района привлекли к административной ответственности, - говорят в прокуратуре. – Чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.