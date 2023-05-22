Создадим будущее вместе!

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

22 мая в Москве состоялось открытие весенней школы банка ВТБ и Финансового университета при Правительстве РФ – «Финансы. Создаем будущее вместе». В этом сезоне она объединила 99 студентов из 32 регионов России и 49 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 22 по 24 мая эксперты банка и Финансового университета проведут для участников насыщенную образовательную программу с профильными лекциями и мастер-классами, а также кейс-чемпионат. Студенты смогут погрузиться в финансовую сферу, развить профессиональные навыки и создать свой бизнес-проект в команде.

На тематических мастер-классах студенты познакомятся с ключевыми направлениями бизнеса. В рамках кейс-чемпионата они объединятся в команды для создания бизнес-проекта и защитят его перед экспертным жюри. В решении бизнес-кейса участникам помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.

«Наши школы ежегодно объединяют лучших участников олимпиады со всей России – в этом сезоне мы получили более 450 заявок на участие в проекте. Весенние школы – это возможность для студентов узнать о последних тенденциях в финансовой сфере, которая постоянно развивается и меняется, познакомиться с талантливыми сверстниками со всей страны. Мы стремимся не просто поделиться своим опытом, но и помочь им раскрыть свой потенциал. Мы верим, что инвестирование в развитие молодежи – это вклад в будущеевсей отрасли в целом», – отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

«Олимпиада «Я – профессионал» создает бесшовную и масштабную систему карьерной навигации студентов. Весенняя школа по направлению «Финансы и кредит» – значимое событие как для образовательной, так и для профессиональной среды. Здесь студенты – участники олимпиады «Я – профессионал» получают шанс познакомиться с одним из ключевых работодателей страны и стать частью уникального профессионального сообщества. Сегодня на площадке присутствуют 99 участников из 32 регионов страны. Такая обширная география поможет завести полезные контакты, которые пригодятся при выстраивании будущей карьерной траектории», – отметила директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Справка:

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.