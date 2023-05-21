Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

На брянской трассе при столкновении двух иномарок погибли оба водителя. Автоавария произошла в воскресенье, 21 мая, около шести часов утра в Карачевском районе на трассе Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хендай», за рулем которого был 43-летний мужчина. Он ехал во встречном направлении.

- В ДТП на месте происшествия погибли оба водителя, - говорят в Госавтоинспекции. -45-летнего пассажира автомобиля «Фольксаген каравелла» госпитализировали с различными травмами.

По факту ДТП проводят проверку. Состояние водителей определит медицинская экспертиза.