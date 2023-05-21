В Брянске пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП на проспекте Московском

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска пьяный 39-летний водитель иномарки устроил массовое ДТП на проспекте Московском. Автоавария произошла в воскресенье, 21 мая, в пятом часу утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В районе дома №89 по проспекту Московскому 39-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по проспекту Московскому со стороны улицы Белобережской в сторону улицы Тухачевского. Он врезался в стоящий в среднем ряду на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Киа Рио» под управлением 57-летнего мужчины и в ГАЗ 2818-0000010-02 под управлением 50-летнего водителя, который стоял в правом ряду на запрещающий сигнал светофора.

- В ДТП 27-летняя пассажирка автомобиля «Киа Рио» получила внутречерепную гематому, - говорят в Госавтоинспекции.

У водителя автомобиля «Тойта Королла» нет водительских прав. Его за два года шесть раз привлекали к административной ответственности, в том числе пять – за превышение скорости. По результатам проведенного освидетельствования, у водителя установили состояние алкогольного опьянения (1.175 мг/л).

Во время предварительной проверки установили, что с вечер субботы 20 мая до утра воскресенья 21 мая водитель автомобиля «Тойота» с компанией отдыхал в одном из кафе Фокинского района, употребляя спиртосодержащие напитки. Указанный автомобиль принадлежит ему же, водительское удостоверение никогда не получал. Вместе с тем, систематически управляет данным транспортным средством.

После ДТП он сбежал с места происшествия, оставив в машине пассажира. Виновника автоаварии нашли по месту жительства и вернули на место ДТП. Водителя «Тойота Кололлы» доставили в полицию. Здесь он будет ждать судебного разбирательства.