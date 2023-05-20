В брянском Дятькове водитель легковушки врезался в дерево и погиб. ДТП произошло 20 мая около двух часов дня на улице Орджоникидзе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал со стороны улицы Фокина в направлении проспекта Доброславина. Он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

- Водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - По факту ДТП проводят проверку. Состояние водителя установит медицинская экспертиза.