В Брянской области осудят двоих полицейских за взятку сотруднику ФСБ

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области будут судить теперь уже бывшего начальника отделения уголовного розыска ОП «Злынковское» МО МВД России «Новозыбковский» и бывшего полицейского , старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП ПДН МО МВД России «Новозыбковский», за взятку сотруднику УФСБ. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что днем 9 февраля этого года начальник отделения уголовного розыска при посредничестве старшего участкового уполномоченного полиции передал участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии сотруднику регионального УФСБ России взятку в размере 50 тысяч рублей. Незаконное «денежное вознаграждение» полагалось за ненаправление в следственное подразделение УФСБ России по Брянской области оперативных материалов для возбуждения уголовного дела.

Преступление пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности органа внутренних дел.

- Предварительное следствие окончено, - говорят в Следственном комитет. - Уголовного дело направили на рассмотрение в суд.