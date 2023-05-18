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НовостиОбщество18 мая 2023 10:27

Брянцев проводили на военную службу по контракту в зону СВО

Мужчин поблагодарили за их решение встать на защиту страны
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Из Брянской области группу мужчин проводили на военную службы по контракту в зону СВО. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Поблагодарил мужчин за их решение встать на защиту страны и народа – сказал глава брянского региона. - Военнослужащие по контракту получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей из средств областного бюджета, материальное обеспечение от Министерства обороны РФ, денежное довольствие.

Семьям участников специальной военной операции оказывают социальную помощь. О них заботятся, пока их отцы, мужья, сыновья, братья защищают нашу страну и народ.