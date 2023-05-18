Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителям брянских Белых Берегов помогли расширить кладбище. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время прокурорской проверки установили, что в декабре 2020 года закрыли кладбище кладбище площадью более 6,5 га, расположенное на территории Свенского сельского поселения Брянского района, граничащего с Белыми Берегами. Причина – нет свободной площади. Местные жители неоднократно просили расширить кладбище. Ведь хоронить родственников за 20 километров на кладбище в большом Полпино неудобно. Однако просьбу не удовлетворили.

Ситуацию на контроль взял прокурор Брянской области Александр Войтович. Для решения вопроса по передаче участка в муниципальную собственность создали межведомственную рабочую группу.

Депутату брянского городского Совета приняли решение 14 тысяч 745 квадратных метров земельных участков из собственности муниципального образования «Свенское сельское поселение Брянского района» принять в муниципальную собственность Брянска.

Таким образом федеральная земля стала муниципальной. И к кладбищу присоединили новую территорию.

- После решения вопроса об изменении вид разрешенного использования (для лесохозяйственного производства) новая территория будет подготовлена под захоронения, - говорят в прокуратуре.