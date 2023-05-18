Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске автомобилистка на иномарке не уступила дорогу и врезалась в другую иномарку. ДТП произошло 17 мая на улице Ново-Советской в девятом часу утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летняя автомобилистка за рулем «Хендай Солярис» ехала по улице Ново-Советской в со стороны улицы Почтовой в направлении улицы Литейной. При развороте она не уступила автомобилю «Мазда 3», имевшему преимущество. Им управлял 31-летний мужчина. Автомобили столкнулись.

- В ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля «Мазда 3» получила перелом лонной кости и крестца, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

Пострадавшая девушка ехала на заднем сиденье и , со слов, была пристегнута ремнем безопасности. Оба водителя были трезвыми.