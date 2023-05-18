В Погарском районе 28-летний водитель квадроцикла врезался в дерево и погиб. ДТП произошло 17 мая около семи вечера в селе Кистер на улице Синьковской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель квадроцикла «Стелс» ехал в сторону села Андрейковичи. Он не справился с управлением, из-за этого уходил в кювет и врезался в дерево.

- Водитель квадроцикла погиб на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. - Его 25-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

И водитель, и пассажир ехали без мотошлемов. У водителя не было прав на управление квадроциклом. Для установления стояния опьянения у него взяли кровь на анализ.