В Брянске к летнему сезону готовят семь пляжей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске к летнему сезону начали готовить семь городских пляжей. На центральном пляже около железнодорожного вокзала Брянск-I рабочим предстоит восстановить «зонтики», лавочки, урны, кабины для переодевания. Все эти конструкции зимой были выдавлены льдом из земли. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На главном городском пляже заново бетонируют конструкции. После этого оборудование покрасят, обкосят травы и обрежут поросль. На пляжную береговую линию завезут около 50 кубометров свежего песка. На время купального сезона здесь установят контейнер для сбора мусора.

- Аналогичные работы пройдут и на других городских пляжах, - рассказали в мэрии города. - К сожалению, регулярной проблемой для коммунальщиков являются горы мусора, которые оставляют в тёплые праздничные дни горожане на берегах рек. Брянская городская администрация обращается к жителям города: пожалуйста, оставляйте чистыми места вашего отдыха!

Этим летом жители города и гости могут мгут купаться и загорать здесь:

в Володарском районе: - пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна); - место отдыха у озера «ДСК»; - пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;

в Бежицком районе: - Центральный пляж (в районе городской больницы №1); - пляж на озере «Орлик-5»;

в Фокинском районе: - пляж на озере «Мутное»; - пляж на озере ГРЭС в п. Белые Берега.

На всех официальных пляжах в ежедневном режиме, со дня открытия купального сезона и до его завершения, на постах будут работать спасатели.