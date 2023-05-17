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НовостиОбщество17 мая 2023 12:58

Почти 73 тысячи брянцев отдали свои голоса за новые объекты благоустройства

Онлайн-голосование продлится до 31 мая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области жители из 19 объектов в пяти муниципалитетах выбирают те, которые необходимо будет благоустроить в первую очередь в 2024 году. Это Новозыбков, Дятьково, Бярнск, Клинцы и Унеча. Уже проголосовали 72 тысячи 940 человек.

В каждом муниципальном образовании определились объекты, благоустройство которых население особенно хочет ускорить. В Брянске это - территория воинского мемориала по улице Почтовой. В Дятькове – городской парк. В Новозыбкове лидирует сквер «Березовая роща». В Унече на первом месте – общественная территория по улице Суворова. А в Клинцах большинство голосов получил памятник «Героям Отечества».

Напомним, проголосовать можно здесь. Голосование завершится 31 мая.