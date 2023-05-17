У жительницы Брянска интернет-знакомый на встрече отобрал мобильный телефон

У 23-летней жительницы Советского района Брянска интернет-знакомый на встрече отобрал мобильный телефон. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Девушка рассказала, что провела время со знакомым из интернета мужчиной. В конце вечера он потребовал вернуть часть его расходов. Не получив желаемого, он в качестве «компенсации» забрал у нее телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские нашли грабителя. Им оказался 31-летний местный житель.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», - говорят в полиции.