В России растут продажи золотых слитков

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Только клиенты ВТБ в апреле приобрели 4,8 тонны физического золота, что на 79% превышает показатель марта и более чем втрое - апреля прошлого года. Всего на конец месяца портфель реализованных банком слитков вырос на 12% и превысил 44 тонны. Эксперты прогнозируют сохранение роста спроса на золото в этом году на фоне его высокой рыночной стоимости, отсутствия НДС 20% при покупке и НДФЛ 13%.

«В апреле спрос на золото со стороны состоятельных клиентов стал рекордным для этого года на фоне его пиковой стоимости. Золото как актив с валютной экспозицией в российской инфраструктуре хорошо подходит для диверсификации вложений, и инвесторы активно включают его в свои портфели. Кроме того, золотые слитки могут выступить альтернативой доллару в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Мы прогнозируем, что в этом году спрос на покупку золота сохранится», - комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.

Помимо физического золота россияне активно инвестируют в обезличенные металлические счета.