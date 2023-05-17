В Брянской области сократят путь двух пригородных поездов

В Брянской области 19 и 20 мая сократят путь двух пригородных поездов. В эти дни на перегоне Брянск-Льговский – Синезерки Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы. Технологические «окна» назначили с 10:40 до 14:40. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Из-за этого два пригородных поезда проследуют по укороченному маршруту: №6684 Комаричи – Брянск-Орловский будет выходить в рейс как обычно в 11:09 и следовать только до Синезерок, а №6685 Брянск-Орловский – Комаричи отправится по своему маршруту из Синезерок в 14:50.

Брянцев просят ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».