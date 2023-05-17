Фото: А.МАКАРОВ, vk.com.

На кладбищах Брянска пилят аварийные деревья. По контракту подрядчик должен убрать 600 складометров деревьев. Складометр - это дрова, уложенные в куб размером 1метр на 1метр на 1метр. Об этом сна своей странице в контакте сообщает глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Какие деревья нужно убрать в первую очередь, решила специальная комиссии. Все работы должны выполнить до осени этого года.

Уже очистили кладбища в Бежицком и Фокинском районах. Здесь рабочие заканчивают вывозить остатки вырубленных деревьев. В ближайшее время приступят вырубать аварийные деревья на кладбищах Советского и Володарского районов.