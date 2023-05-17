Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель иномарки сбил 38-летнего велосипедиста. ДТП произошло 16 мая в десятом часу вечера на девятом километре дороги Брянск-Сельцо. Об этом сообщаю в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц 311» ехал вне населенного пункта со стороны Сельцо в направлении Брянска. Он сбил 38-летнего мужчину на велосипеде марки "Стелс". Он двигался попутно по краю проезжей части.

- В ДТП велосипедист получил сотрясение головного мозга с подозрением на переломы костей таза и бедренных костей, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали.

Велосипедист ехал в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов. С целью установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезвым.

Напомним, в брянской Ржанице также 16 мая под колеса автомобиля угодил 15-летний школьник на велосипеде. У парня сотрясение головного мозга.