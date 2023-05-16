Под брянским Трубчевском 30-летняя автомобилистка устроила массовое ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянским Трубчевском 30-летняя автомобилистка на легковушке устроила массовое ДТП. Автоавария произошла 15 мая около четырех часов дня на 37-километре дороги Брянск-Новозыбков - Трубчевск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21120 ехала со стороны Трубчевска в сторону Брянска. Она не учла дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и врезалась в УАЗ-29893, которым управлял 40-летний водитель. После столкновения УАЗ выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ДАФ-ХФ» с полуприцепом и цистерной. За его рулем был 38-летний водитель.

- В ДТП водитель УАЗа и его 52-летний пассажир получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали.