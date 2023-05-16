Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтили память прапорщика Андрея Юдина. Он погиб 28 лет назад на Северном Кавказе при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Пришедшие на его могилу росгвардейцы вспомнили Андрея Павловича, почтил его память минутой молчания и возложили цветы.

Наша справка

В апреле 1995 года прапорщика Андрея Юдина направили в служебную командировку в Чеченскую республику старшиной роты. 30 апреля подразделение прибыло в Хасавюрт, на границу Дагестана и Чечни. Оттуда - в распоряжение отдельной дивизии оперативного назначения. Задача подразделения - охрана участка границы, осуществление пропускного режима на контрольно-пропускном пункте.

Утром 15 мая 1995 года на КПП напали. В бою погиб старшина роты, прапорщик Андрей Юдин.

Посмертно героя наградили орденом Мужества. Его имя увековечили на мемориальной доске, установленой на здании школы № 59 города Брянска.