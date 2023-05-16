Кошачья ловушка. Чем опасны открытые на вентиляцию окна для домашних животных?

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С наступлением теплых дней кошки все больше времени проводят на подоконнике, греясь на ярком солнце и наблюдая за птицами. Безобидное вертикальное проветривание пластиковых окон может стать смертельной ловушкой для вашего питомца. Вопреки ожиданиям, откинутая створка окна не только не защитит кошку от падения, но и усугубит проблему.

Приоткрытое окно образует треугольник, верхняя часть которого достаточно большая, чтобы четвероногий смог протиснуться. Там, где пролезает голова, пролезет и туловище даже самой крупной особи, так как у кошки отсутствуют ключицы.

В первые минуты «плена окна» животное испытывает страх, понимая, что не может самостоятельно выбраться. Гладкие пластиковые рамы не дают возможности зацепиться когтями и подтянуть тело кверху. При этом сила тяжести и движение тела закономерно тянут кошку вниз, практически запирая ее в углу приоткрытого окна.

«Хуже всего, если питомиц попадает в щель шеей или животом, никакого маневра для передних и задних лап не остается. Ткани, сосуды и органы сдавливаются. Это чревато масштабной органной недостаточностью и развитием необратимых последствий. Надеяться кошке в этой ситуации можно только на быструю помощь человека, который откроет оконную раму и спасет ее», - рассказывает ветеринарный врач Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» Алексей Сибилев.

Владельцу, обнаружившему кошку в оконном проеме, необходимо в первую очередь освободить ее, не совершая резких и быстрых движений. Сдавленные органы, не поступающая по сосудам кровь, все это должно приходить в норму постепенно. Не стоит с силой растирать питомца, стараясь разогнать кровь. Так можно только усугубить ситуацию, а если есть повреждения, то еще больше нарушить целостность органов и тканей.

Далее необходимо незамедлительно доставить животное в ветеринарную клинику. Только ветеринарный врач оценит степень поражения, окажет необходимую помощь, соберет анализы, проведет УЗИ и рентгендиагностику, а по результатам обследования назначит лечение.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» обладает собственной диагностической лабораторией, рентген- и УЗИ кабинетами, оснащена современным оборудованием. Профессиональная команда ветеринарных врачей клиники окажет квалифицированную помощь и подберет эффективный вариант лечения с учетом тяжести состояния животного.

Ветеринарные врачи Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендуют владельцам домашних животных установить специальные звероводческие сетки или решетки на окна. Такая конструкция обезопасит вашего питомца от несчастного случая.

Наши контакты для получения консультации ветеринарного врача и предварительной записи: 8(4832)32-23-30, 8(4832)40-30-60; e-mail: veterinar@bmvl.ru; Id VK: vetklinika32. Мы находимся по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Для удобства наших клиентов мы работаем в круглосуточном режиме, на базе клиники имеется ветеринарная аптека, где можно приобрести корма и лекарственные препараты для животных.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животным!

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