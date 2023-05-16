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НовостиОбщество16 мая 2023 10:11

В Брянске умер заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Бурый

Он скончался на 79-м году жизни
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске умер заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Бурый. Он скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

С 1977 по 2009 годы Николай бурый был главным врачом туберкулезной больницы.

В памяти коллег он навсегда останется чутким и отзывчивым человеком, бесконечно преданным выбранной профессии. Врач всю жизнь посвятил служению людям. Николай Бурый всегда был готов прийти на помощь.

Коллектив Брянской областной туберкулезной больницы выражает соболезнования родным и близким умершего.