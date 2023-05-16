Фото: сайт брянского филиала РАНХИГС.

Умерла 26-летняя выпускница брянского филиала РАНХИГС Анастасия Болховитина. Об этом сообщают на сайте брянского филиала РАНХИГС.

Дочь экс-замгубернатора Татьяны Болховитиной ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Анастасия была отличницей. Девушка всем запомнилась активным, добрым и неравнодушным человеком. Она увлекалась фотографией.

- Все мы скорбим в связи со смертью Анастасии и выражаем соболезнования, - написали на сайте брянского филиала РАНХИГС.