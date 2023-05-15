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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:53

В Брянске директора фирмы осудят за хищение больше 900 тысяч рублей

Деньгами фигурант завладел при проведении капитального ремонта
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске директора фирмы осудят за хищение больше 900 тысяч рублей при поведении капитального ремонта. 55-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в 2020 году директор коммерческой организации, производя капитальный ремонт крыше многоквартирного дома в Володарском районе Брянска, не выполнил полностью все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. Однако в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» подал недостоверные сведения о выполнении договорных обязательств в полном объеме. Таким образом за невыполненные работы ему перечислили больше 900 тысяч рублей.

- Уголовное дело предали на рассмотрение в Советский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.