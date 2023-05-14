Фото: УГИБДД УМВД России по брянской области.

В Выгоничском районе после столкновения двух легковушек погиб 25-летний водитель. ДТП произошло 13 мая в двенадцатом часу ночи на 23-м километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны Брянска в направлении Почепа. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Форд Фокус», которым управлял 21-летняя девушка.

- В ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» от полученных травм скончался на месте автоаварии, - говорят в Госавтоинспекции. – Автомобилистка «Форд Фокус» получила ушиб легких, перелом лонной седалищной кости. Девушку госпитализировали. Для установления состояния опьянения у водителей взяли кровь на анали