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НовостиПроисшествия13 мая 2023 13:16

В Брянской области мужчину, сорвавшего с односельчанина Георгиевскую ленточку, посадили под домашний арест

Житель Брянского района стал фигурантом уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области мужчину, сорвавшего с односельчанина Георгиевскую ленточку, посадили под домашний арест. На 33-летнего жителя Брянского района завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в Следственном комитете. - Брянским районный суд приговорил его к домашнему аресту.

Напомним, в брянском поселке Нетьинка в марте этого года мужчина сорвал Георгиевскую ленту с односельчанина и осквернил символ Победы.