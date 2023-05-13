Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области мужчину, сорвавшего с односельчанина Георгиевскую ленточку, посадили под домашний арест. На 33-летнего жителя Брянского района завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в Следственном комитете. - Брянским районный суд приговорил его к домашнему аресту.

Напомним, в брянском поселке Нетьинка в марте этого года мужчина сорвал Георгиевскую ленту с односельчанина и осквернил символ Победы.