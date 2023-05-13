В брянской Злынке за смертельное ДТП осудят 24-летнего водителя. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 22 января этого года в Злынке на улице Красной водитель сбил пешехода, находившегося на дороге, а затем скрылся с места автоаварии. 25-летний мужчина умер на месте происшествия.

- Уголовное дело передали в суд, - говорят в прокуратуре. – Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.