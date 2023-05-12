Брянец в пьяной ссоре насмерть забил гостя приятеля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Стародубского района в пьяной ссоре насмерть забил гостя приятеля. 27-летний мужчина, проживающий в селе Шкрябино, стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного и судебного следствия установили, что вечером 14 октября прошлого года пьяный мужчина был на кухне в доме своего знакомого по переулку Троснина. Между фигурантом и гостем приятеля вспыхнула ссора. В гневе мужчина с кулаками набросился на оппонента. Он бил его по голове, а когда тот упал, стал избивать его ногами. Мужчина умер на месте происшествия.

- Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. – Приговор суда не вступил в законную силу.