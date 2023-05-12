Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянских Клинцах 44-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 11 марта в одиннадцатом часу утра на проспекте Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал в сторону улицы Октябрьской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнего мужчину.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. Оба участника автоаварии были трезвыми.