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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:30

В брянских Клинцах 44-летний мужчина угодил под колеса иномарки

Оба участника ДТП были трезвыми
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянских Клинцах 44-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 11 марта в одиннадцатом часу утра на проспекте Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал в сторону улицы Октябрьской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнего мужчину.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. Оба участника автоаварии были трезвыми.