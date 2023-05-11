Специалисты Брянской испытательной лаборатории успешно справились с очередным раундом МСИ

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), организованных аккредитованным провайдером проверок квалификации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в апреле 2023 года, получены свидетельства об успешном участии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в раундах по определению удельной активности стронция-90, цезия-137 в опилках древесных, а также удельной активности радия, тория и калия в образце щебня. Оценки раундов МСИ по критерию En по всем показателям находятся в допускаемых пределах (-1≤En≤1).

Полученные оценки свидетельствуют о достоверности результатов испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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